Bürgermeister Karl Staudinger schlägt Alarm: Hausärztliche Versorgung in Schwanenstadt ist gefährdet.

BEZIRK (ju). "Mit zwei Hausärzten finden wir das Auslangen nicht", sagt Schwanenstadts Bürgermeister Karl Staudinger (ÖVP). Nach der Schließung einer weiteren Ordination wurde die Zahl der Allgemeinmediziner in der Stadt innerhalb weniger Jahre halbiert, während die Einwohnerzahl die 5000er-Marke erreicht hat. "So ist die hausärztliche Versorgung in Schwanenstadt gefährdet. Ich hoffe, dass die dritte Stelle rasch wieder nachbesetzt werden kann", so Staudinger. Die Umlandgemeinden Schlatt, Oberndorf, Pitzenberg, Rutzenham, Pühret sowie Teile von Rüstorf und Redlham seien von diesem Engpass ebenfalls betroffen.

Eine Hausapotheke, wie sie von vielen Medizinern in den Landgemeinden gewünscht werde, sei in Schwanenstadt aufgrund seiner kleinen Fläche und zweier vorhandener Apotheken nicht möglich. "Die Ärzte, die sich in den Nachbargemeinden Niederthalheim, Atzbach, Desselbrunn und Redlham niedergelassen haben, bringen keine langfristige Lösung für das Arztproblem im Zentralraum Schwanenstadt", ist Staudinger überzeugt.

Dominik Stockinger, Allgemeinmediziner und Hausarzt in Pöndorf sowie Bezirksärztevertreter.

Region ist gut versorgt

Ein Problem, das für Bezirksärztevertreter Dominik Stockinger "nicht ganz so schlimm" ist, wie noch im Vorjahr befürchtet. "Ich bin froh, dass die Stelle von Dr. Schossleitner aus Rüstorf nun in Desselbrunn nachbesetzt werden konnte", so Stockinger. Er habe Verständnis für die Bedenken des Schwanenstädter Bürgermeisters, der zurecht ein dritte Hausarztstelle fordert, sagt Stockinger. Dank neuer Ordinationen samt Hausapotheke wie etwa in Niederthalheim sei die Region im Osten des Bezirkes nun aber wieder gut versorgt.

Was die hausärztliche Versorgung im Bezirk betrifft, sei die schlimmste Phase überstanden. "Es gibt wieder mehr junge Kolleginnen und Kollegen, die sich für die ausgeschriebenen Stellen interessieren." Zum Thema Hausapotheke: "Von den Arbeitsabläufen ist sie optimal. Aber sie bedeutet auch einen zusätzlichen Aufwand", gibt Stockinger zu bedenken. Er kenne viele Ärzte, für die sie daher kein Thema sei.

Acht Vertragsstellen vakant

Laut Österreichischer Gesundheitskasse waren mit Stand 7. September im Bezirk acht Vertragsstellen für Allgemeinmediziner vakant: in Attnang-Puchheim zwei sowie je eine in Frankenburg, Ottnang, Vöcklabruck, Vöcklamarkt, Regau und Niederthalheim. In Niederthalheim wird per 1. Oktober nachbesetzt. "Auch in Schwanenstadt wird noch im September eine Stelle zur Nachfolge ausgeschrieben werden", informiert die Gesundheitskasse.

Elisabeth Gottschall (M.) mit den Bürgermeisterinnen Pauline Sterrer (2.v.l.) aus Rüstorf und Ulrike Hille (2.v.r.) aus Desselbrunn sowie Mitarbeiterinnen.

Neue Ordination in Desselbrunn

Mitte Juli öffnete die Allgemeinmedizinerin Elisabeth Gottschall ihre Ordination in der Gemeinde Desselbrunn. Sie übernahm die freigewordene Stelle von Helmut Schossleitner, der seine Rüstorfer Praxis im Vorjahr geschlossen hat. Der Grund für die "Übersiedlung" der neuen Ordination ist die Hausapotheke. Eine solche kann nur dann eingerichtet werden, wenn sie mehr als sechs Kilometer von der nächsten Apotheke entfernt ist. "Die Führung einer Hausapotheke scheint trotz erfolgten Einspruches der Apothekerkammer gesichert und ist komfortabel für die Patienten", heißt es in einer Aussendung der Gemeinde Rüstorf. Die neue Praxis ist derzeit in Containern untergebracht. Nach dessen Fertigstellung wird sie in ein Doppelwohnhaus in unmittelbarer Nachbarschaft übersiedeln.