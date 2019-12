VÖCKLABRUCK. Wechsel in der Vöcklabrucker FPÖ-Fraktion: David Binder ist neuer Stadtrat. Er folgt Günther Gschwandtner nach, der seine Funktion als Stadtrat mit 9. Dezember zurückgelegte. Er wolle aus Altersgründen etwas kürzer treten und Jüngeren den Vortritt lassen, so Gschwandtner. Als Gemeinderat wird er aber noch weiterhin tätig sein.

Binder wurde in der Vorwoche in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres angelobt. Er hat damit auch den Vorsitz im Ausschuss für Recht, Grund, öffentliche Ordnung und Sicherheit übernommen.

FF-Haus hat hohe Priorität

Vizebürgermeister Michael Habenschuß dankte Gschwandtner für seinen Einsatz als Stadtrat. Unter ihm wurde der Grundankauf für das neue Feuerwehrhaus abgewickelt und auch das Katastrophenschutzbudget eingeführt. Für den neuen FPÖ-Stadtrat David Binder hat der rasche Bau des Feuerwehrhauses hohe Priorität.