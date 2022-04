REDLHAM. Am Sonntag, 22. Mai 2022 findet nach einer zweijährigen Pause der 5. Redlhamer Baggerseenlauf statt. Junge und ältere Sportbegeisterte laufen an diesem Tag um den begehrten Tagessieg. Auch Nordic Walker sind willkommen.

Beginn ist 13 Uhr für Kinder und Jugendliche. Allgemeiner Lauf 6 und 12 km - Start 14 Uhr, ebenso die Nordic Walker. Start und Ziel ist der Ortsplatz in Redlham.

Anmeldungen online unter https://airtable.com/shr15dlDWbKchG101a oder per Email an samija.bruno@gmail.com oder telefonisch unter 0660/4907642. Nennschluss: Samstag, 21.5.22 um 12 Uhr. Nachnennungen bis max. 2 Std. vor Start möglich. Startnummernausgabe am Veranstaltungstag von 9.30 - 12.00 Uhr.

Gespendet wird diesmal für den Vöcklabrucker Verein 46 +1 (Kinder mit Down Syndrom) .

Die SPÖ Redlham freut sich auf zahlreiche Teilnahme.