So oft wie kein anderer Verein war der SV Vöcklabruck bei der Werner Endtmayr Sharks Trophy am 02./03.04. in Traun am Podest vertreten. Sagenhafte 53 Medaillen, davon 22 Goldene, 17 Silberne und 14 Bronzene wurden von den Nachwuchstalenten ergattert. Gesamt waren in Traun knapp 330 Schwimmer von 14 Vereinen aus Österreich und Deutschland am Start.

Eine Medaillenbank stellten die Staffelbewerbe dar. Das gemischte Team bis 12 Jahre, vertreten durch Maria Maak, Hermann Zauner, Arthur Mayer und Sophie Burgstaller, sicherte sich sowohl im Lagen- als auch Freistilbewerb über 4x50 m den ersten Rang. In der Klasse Jg. 2009. u. älter, schwamm das Team über die 4 x 50 m Freistilstrecke (Karl Fischereder, Zoe & Samuel Schneider, Sarah Föttinger) in einem engen Rennen zu Bronze. Die 4 x 50 m Lagen entschied die Mannschaft, bestehend aus Pia & Paul Part, Tarik Dautovic und Zoe Schneider souverän für sich.

In den getrennten Staffelbewerben ließen sich sowohl die Damen (Johanna Maak, Pia Part, Zoe Schneider und Sara Maric) als auch die Herren (Samuel Schneider, Paul Part, Jakob Stetina, Tarik Dautovic) die Goldmedaille nicht nehmen.

In der Einzel-Medaillenbilanz kristallisierten sich gleich mehrere erfolgreiche Geschwister-Kombinationen heraus.

Sehr vielseitig war Johanna Maak in der Klasse Jg. 2005 u. älter unterwegs. In diversen Lagen schwamm sie zu je zwei Gold- und Silber-, sowie einer Bronzemedaille. Mit gesamt 8 Medaillen (3x Gold, 4x Silber) im Gepäck trat ihre 12-jährige Schwester Maria die Heimreise an.

Magdalena Burgstaller (Jg. 2013) konnte sich in allen vier 50 m Bewerben über die Goldene freuen. Schwester Sophie (Jg. 2010) räumte mit zweimal Silber und viermal Bronze in jedem ihrer angetretenen Bewerbe Edelmetall ab.

Bei den Schneiders erkämpfte Zoe im Jg. 2007 mit 2 ersten, 3 zweiten und einem dritten Platz reichlich Topplatzierungen. Silas (Jg. 2009) und Samuel (Jg. 2005) komplettierten den Familien-Medaillenspiegel mit einer bzw. zwei Bronzemedaillen.

Pia Part verwandelte alle ihre Starts in der Klasse der 14-jährigen mit persönlichen Bestleistungen zu gesamt 4 Goldenen. Ebenfalls ein Quartett, allerdings in Silber, und ergänzt um eine Bronzene, sicherte sich im gleichen Jahrgang Sara Maric.

Mit einer Gold- und einer Bronzemedaille zog auch die 16-jährige Sarah Föttinger eine erfolgreiche Bilanz in Traun.

SVV-Überraschungssiegerin war dieses Mal Alina Cristea im Jg. 2011. Bei ihrem ersten offiziellen Start über 50 m Schmetterling schwamm sie gleich blitzschnell zur Goldmedaille!

Jeweils einmal Silber ging an die 16-jährige Alexandra Mayer und den 11-jährigen Arthur Mayer. Die Vöcklabrucker Erfolgsbilanz machten Azra Dautovic (Jg. 2009) und Alexander Baldinger (Jg. 2012) mit je einer Bronzemedaille perfekt.

