Sehr wohl fühlten sich die SVV-Schwimmer im Wasser der Grazer Auster - und sorgten daher bei den letzten Ö-Titelkämpfen in der Grazer Auster für viele Highlights. Yorik Anzengruber überzeugte bei den 8. Ö Kurzbahnstaatsmeisterschaften von 04. bis 07.03.2021, und konnte sich in der Österreichelite mehr als nur etablieren. Kurz danach, von 12. bis 14.03., legten die Youngsters bei den Ö Nachwuchsmeisterschaften mit herausragenden Leistungssteigerungen nach gesamt nur 9 Wochen Schwimm-Aufbautraining noch einmal ein Schäuferl nach. Für beide Bewerbe gab es selbstverständlich ein umfangreiches Covid19-Präventionskonzept und es wurden alle Vorkehrungen zum Schutz aller Beteiligten geschaffen.

Aufgrund der aktuellen Covid 19 Situation wurden für die Ö Kurzbahnstaatsmeisterchaften nur die je 100 bestgereihten Damen und Herren nach Ö Bestenliste vorgeladen. Am Start für den SV Vöcklabruck zeigte sich Yorik Anzengruber in Bestform. Bereits am Samstag startete der 18-jährige eindrucksvoll mit zwei persönlichen Bestzeiten über 50 m Schmetterling und 100 m Lagen in den Wettkampf. Im abendlichen Finallauf über die Schmetterlingsdistanz erschwamm Yorik den starken 8. Platz. Auch am Sonntag gab es für ihn gleich im Vorlauf eine Bestzeit über 50 m Rücken zu feiern - im späteren Finale legte er dann nochmal nach und sicherte sich Rang 7! Besonderheit zu beiden Finalläufen: Yorik war „live“ bei zwei österreichischen Rekorden von Simon Bucher (ASV Linz) über 50 m Rücken und Schmetterling dabei!

Eine Woche später ging es für den SVV-Nachwuchs um Bestzeiten und Medaillen. Aufgrund der aktuellen Situation wurden die Titelkämpfe für Österreich OST (Wien Floridsdorf) und WEST (Graz) getrennt ausgetragen. In Summe nahmen 382 Teilnehmer von 52 Vereinen teil - der Schwimmverein Vöcklabruck konnte hierbei mit 23 Teilnehmern das zweitgrößte teilnehmende Team stellen! Für den SVV zog Silas Schneider die Medaillen an Land. Mit viermal Silber (400m Freistil, 100m + 200m Brust, 100m Rücken) sowie einmal Bronze (200m Rücken) setzte der 12-jährige ein großartiges Statement in der österreichischen Nachwuchsspitze, und zeigte noch dazu seine Vielseitigkeit! Mit einer TOP Zeit über 100 m Freistil (54,69) schrammte Marvin Zimmermann in der AK15 nur hauchdünn mit Platz 4 am Podest vorbei. Bei den Mädchen war es über dieselbe Strecke für Sara Maric knapp - mit 1:03,50 fehlte schlussendlich nicht einmal eine halbe Sekunde zu Bronze.

Hervorzuheben sind außerdem die starken Leistungen der Staffelmannschaften. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren mischte das SVV-Team, trotz sehr jungem Team, ganz vorne mit und sicherte sich mit schnellen Zeiten Top 10 Platzierungen. Am Start dabei für die männliche 4 x 50 m Freistil und Lagenstaffel: Marvin Zimmermann, Anton Hainbucher, Samuel Schneider und Maximilian Marschall, und bei den Damen: Zoe Schneider, Pia Part, Marie Marschall, Sarah Föttinger, Sara Maric und Finja Zimmermann.

Bericht auf der Homepage des SV Vöcklabruck