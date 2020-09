Attnanger Baseballer gewannen 16:0 und 13:0 gegen Feldkirch Cardinals.

ATTNANG-PUCHHEIM. Eine rekordverdächtige Pitchingleistung sicherte den ASAK Athletics einen Doppelsieg. Mit 16:0 und 13:0 gegen den Tabellenvierten der Division West – die Feldkirch Cardinals – gewannen die Athletics ihre Spiele in der neunten Runde der Baseball-Bundesliga. Herausragend an diesem Tag war die Leistung der Attnanger Pitcher Florian Wilhelm und Jimmy Jensen, die über beide Spiele nur zwei Hits zuließen.

Heiße Duelle gegen Dornbirn

Nun entscheiden die letzten vier Duelle mit Dornbirn um die Tabellenkrone im Westen. Die Indians haben derzeit bei zwei Spielen weniger auch eine Niederlage weniger am Konto. Damit müssen die ASAK Athletics drei der vier Spiele gegen die Vorarlberger gewinnen, um nach dem Grunddurchgang von der Tabellenspitze zu lachen. Den Anfang machen am 5. September die Auswärtsspiele in Dornbirn, bevor der Showdown am 12. September in Attnang-Puchheim steigt.