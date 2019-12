OBERWANG. Zum dritten Mal laden die Skisektionen der Naturfreunde Mondseeland und der Union-Vereine Oberwang und Zell am Moos zum Mondseelandcup ein. Die Riesentorläufe werden beim Skilift Oberaschau in Oberwang ausgetragen. Termine: 11. Jänner, 10.30 Uhr, 25. Jänner, 10 Uhr, 8. Februar, 10.30 Uhr. Der Bewerb am 25. Jänner ist ein Charity-Rennen zugunsten eines dreijährigen Buben aus Thalgau. Startberechtigt sind Gemeindebürger aus Oberhofen, Zell am Moos, Tiefgraben, Mondsee, St. Lorenz, Innerschwand und Oberwang. Beim Charity-Rennen gibt es auch eine Gästeklasse für Thalgauer. Mehr Info und Anmeldung (nur per E-Mail): www.sportunion-oberwang.at