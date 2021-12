...auch Wolfgang Ambros hat es schon gewusst: Skifahren macht einfach Spaß. Wo man bei uns am besten Skifahren lernen kann, verrät Dietmar Grois vom Skiclub Ampflwang.

VÖCKLABRUCK. Beim Skiclub Ampflwang steht die Kinder und Jugendarbeit im Vordergrund. Das Ziel ist es, so viele Kinder wie möglich zum Skifahren und somit hinaus in die Natur zu bringen. Unter anderem wird jährlich ein Skikurs angeboten, an dem bis zu 70 Kinder teilnehmen können. Fast die Hälfte davon sind reine Anfänger. Der Kurs für Jänner 2022 ist bereits ausgebucht. Weiterer Fixpunkt des Programmes sind außerdem die Kinderskitage in Werfenweng, die jährlich zwischen 27. und 30. Dezember stattfinden. Hier ist es Ziel, das Können von Kindern, welche schon länger Skifahren, zu trainieren.

Der sogenannte Familienkurs ist ein weiteres Angebot des Skiclub Ampflwang. Ein Skikurstag, welcher nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie gedacht ist.



"Wir bieten diesen Tag auch desewegen an, um den Eltern wieder mehr Spaß am Skifahren zu vermitteln. Sehr oft werden wir mit der Situation konfrontiert, dass die Kinder zwar einen Skikurs machen, danach aber leider nicht mehr zum Ski fahren kommen, weil oftmals die Eltern selbst nicht mehr fahren.", so Grois.

Beim Familienkurs gibt es sowohl für Kinder als auch für Eltern verschiedene Kursgruppen. Die Angebote werden ausschließlich von den ausgebildeten Ski-Instruktoren und Ski-Übungsleitern des Skiclubs Ampflwang durchgeführt.

Eigener Skilift

Der Skiclub betreibt bei der Pension Waldesruh in Ampflwang einen Skilift. Der hier gelegene Skihang sei optimal für Anfänger und natürlich auch für Kinder. "Sofern die Coronamaßnahmen sich nicht verändern, ist der Lift auch während der Pandemie in den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich. Bei ausreichender Schneelage ist dass jeweils am Wochenende von Freitag bis Sonntag. Außerdem eignet sich der Übungshang sehr gut für Eltern, welche die ersten Schritte mit den Kindern auf den Ski selbst machen wollen.", betont Grois.