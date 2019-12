JB Personalvermittlung: Neuer Betriebsstandort im Gewerbepark St. Georgen geht im Jänner in Betrieb.

ST. GEORGEN (jp). Die JB Personalvermittlung expandiert weiter und vermittelt so viel wie noch nie. Der jetzige Standort im Gewerbegebiet Schörfling platzt aus allen Nähten, ein geräumigerer Unternehmenssitz musste gefunden werden. Die Entscheidung fiel auf einen Neubau. Im Februar wurde mit der Planung und der Grundstückssuche begonnen. In St. Georgen wurde Jürgen Bammer schließlich fündig. Das 58.000 Quadratmeter große Gewerbegebiet direkt an der Autobahnabfahrt A1 ist genau das richtige Umfeld für die Ausbaupläne des aufstrebenden Unternehmers.

Durchdachte Planung

Vieles galt es zu berücksichtigen. Die Erfahrungen aus der Arbeit flossen in die Pläne genauso ein wie die vielen betriebseigenen Anforderungen. Zahlreiche Features für die Mitarbeiter wie Gesundheit sind fixer Bestandteil des neuen Gebäudes. "Ausgesprochen positiv", so Bammer, "war und ist die Unterstützung durch Bürgermeister Ferdinand Aigner und die Gemeinde." Die Betriebsansiedlung wurde von Anfang an tatkräftig unterstützt, bis alle Bewilligungen erledigt waren. Die Umsetzung liegt seit dem Spatenstich vom 11. September auch dank der Arbeit mit Professionisten voll im Zeitplan.

Bammer ist seit über 15 Jahren erfolgreicher Personaldienstleister und hat die JB Personalvermittlung am Markt erfolgreich etabliert. Für Unternehmen wird der gesamte Vorauswahl- und Rekrutierungsprozess erledigt. Österreichweit werden erfolgreich Zeitarbeitskräfte vermittelt. "Aktuell beschäftigen wir fünf Mitarbeiter intern und haben mit 135 Mitarbeitern extern einen Höchststand erreicht", so Bammer. "Uns ist wichtig, unsere Mitarbeiter, Bewerber und Kunden bestmöglich betreuen zu können. Ziel sind 200 Mitarbeiter extern pro Jahr.

Zur Sache

Der neue Standort in St. Georgen schafft elf hochwertige Arbeitsplätze auf fast 300 Quadratmetern und einer zusätzlichen Produktionshalle. Die Fertigstellung bis Jänner 2020 liegt voll im Zeitplan. Die Übersiedlung beginnt am 24. Jänner und soll in drei Tagen erledigt sein. Am neuen Standort in St. Georgen geht's ab 27. Jänner so richtig los. Ziel sind 200 Mitarbeiter extern pro Jahr.