Kicker spielten für einen guten Zweck

26.04.2017, 22:41 Uhr

Auftakt mit Teams der Lebenshilfe-Werkstätten

Buntes Programm

Über die Sportfreunde Timelkam

„So eine Veranstaltung habe ich mir schon lange gewünscht. Einmal Fußball zu spielen, wo ich neben der körperlichen Ertüchtigung auch noch etwas Gutes tue“, strahlte Johann Kubinger, Sekretär der Sportfreunde Timelkam. Das Benefizspiel war ein voller Erfolg: Trotz niedriger Temperaturen jubelten zahlreiche Zuseher zuerst den Teams aus den Lebenshilfe-Werkstätten Regau und Wels zu, die das Eröffnungsspiel bestritten und anschließend den Fußball-Senioren Timelkam, die sich gegen das Austria Medical Soccer Team 3:1 geschlagen geben mussten.Beim bunten Rahmenprogramm war für jeden Geschmack etwas dabei: eine Rasenshow der Musikkapelle Timelkam, Kinderschminken für die kleinen Gäste und ein Verkaufsstand mit Produkten aus der Lebenshilfe-Werkstätte Vöcklamarkt. In der Halbzeit des Spiels begeisterte „Kilt can Dance“, eine Abordnung des 1. Timelkamer Highland Clubs, mit einer Musik- und Tanzshow das Publikum. Nach der Verlosung der hochwertigen Tombolapreise ließ man die Veranstaltung zur Musik von „Trio Marleen“ in der Stockschützenhalle ausklingen.Seit 2010 trifft sich eine Gruppe Sportbegeisterter aus Timelkam und Umgebung wöchentlich zum Fußballspielen. Von den insgesamt rund 40 Mitgliedern sind 25 sportlich aktiv. Neben den Fußballspielen werden auch Sportarten wie Dart, Boccia sowie Asphalt- und Eisstockschießen zusammen ausgeübt und gemeinsame Ausflüge organisiert. Seit März 2017 nennt sich die Gruppe daher „Sportfreunde Timelkam“, bislang waren die Herren unter dem Namen „Fußball Senioren Timelkam“ bekannt.