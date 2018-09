07.09.2018, 10:17 Uhr

Ganztagesschule statt Hortbetreuung

REGAU. In den Volksschulen Regau und Rutzenmoos und in der Neuen Mittelschule Regau startet die Ganztagesschule. Am Vormittag ist Unterricht angesagt, am Nachmittag stehen Hausübungen, Lernförderung und Freizeit am Programm. Der Besuch ist freiwillig. Für die Ganztagesschule wurden in den drei Schulen Räume umgebaut oder adaptiert. Möbel, Spielsachen, Bücher und Bastelutensilien vom Hort wurden aufgeteilt. Die Ganztagesschule bietet Eltern die Möglichkeit, Beruf und Familie leichter zu vereinbaren.

Gefällt mir