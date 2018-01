Rosenschule sucht Lesetrainer

19.01.2018, 17:02 Uhr

kinderfreundliche Damen und Herren, die sich regelmäßig vormittags Zeit nehmen, um mit einem Volksschulkind ehrenamtlich in der Schule zu lesen

Die Rosenschule (VS II) in der Kochstraße nahe dem Bahnhof Attnang wird von 117 Kindern besucht. Einige von ihnen haben niemand daheim, der mit ihnen deutsch spricht oder mit ihnen liest. Daher suchen die LehrerInnen. „Neben dem Lesen ist vor allem die Zeit wichtig, die Sie dem Kind schenken“, ist Direktorin Ursula Emrich überzeugt davon, dass der zwischenmenschliche Aspekt eine große Rolle spielt.Interessierte bitte in der Schule melden: Rosenschule Attnang, Kochstraße 5,mail: s417061@lsr.eduhi.at, Tel.: 07674 / 62415 oder 0676 / 84 800 32 12.