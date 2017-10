Zum 125 Jahre Energie AG Geburtstag von OÖ -tolles Konzert mit Rainhard Fendrich in Wels

06.10.2017, 17:26 Uhr

Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstands, CEO eröffnete den Festakt im Welser Messezentrum mit geladenen GästenDie Energie AG erzielte den Ergebnisrekord seit 125 Jahren Unternehmensgeschichte und das wurde gebührend gefeiert.Durch clevere Firmenpolitik und vorausschauender Arbeitsweise konnte der schwierigen Situration auf den Energie und Rohstoffmärkten entgegengesteuert werden.Somit wurde das Geschäftsjahr 2015/2016 zum Rekordjahr des 125 jährigen Unternehmens.Das wurde am 5.10. 2017 im Welser Messezentrum mit guter Laune ,einem schmackhaften Büffet gefeiert.Als Höhepunkt gab Rainhard Fendrich ein Konzert,was das Publikum begeisterte.I am from Austria und ein Herz wie ein Bergwerk,wie alle anderen Hits,sowie Einblicke in sein neues Album, durften nicht fehlen,die Stimmung war ein Feuerwerk an Begeisterung.Es war eine gelungene Geburtstagsfeier der Energie AG,die noch lange in Erinnerung bleiben wird.