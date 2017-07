1. Zipfer "Austrian Gladiators" Games

22.07.2017, 08:29 Uhr

Auf insgesamt 15 Stationen konnte man einzeln oder auch im Team antreten. Es wurde um ein Preisgeld von 500 Euro gespielt. Dabei mussten die „Austrian Gladiators" besiegt werden. Das waren Freunde, Freundinnen und Fußballkollegen des Veranstalters. Je nach Spiel und Geschlecht des Mitspielers wurde dabei ein passender Gladiator oder auch Gladiatorin ausgewählt und je nach Spiel auch ausgelost.Messen musste man sich zuvor am Eliminator Game, einem in verschiedenen Höhen drehenden Balken, wo 4 Mitspieler gleichzeitig möglichst ohne Absturz ihre sportlichen Qualitäten beweisen konnten. Weiter ging's dann im Torschuss Radar, Bubble Sumo Ringen, Gladiator Games, Fußball Dart, Hops Dosenkönig oder anderen Spielen wie Bierfass Curling, Fußball Billard, Limbo Ball, Federball XXL und anderen Herausforderung, wo es darum ging möglichst viele Punkte zu sammeln.Gefragt waren vor allem ein Mindestmaß an Sportlichkeit, Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit und auch etwas Glück.Moderiert wurde die Veranstaltung von Matthias Steinbrecher vom Live Radio.

Über 150 Anmeldungen und viele Zuschauer bewiesen die Beliebtheit und Attraktivität dieses neuen Events in der Zipfer Arena und auch Hauptsponsor Brauerei Zipf vertreten durch Verkaufsdirektor Christian Payhuber und auch der Bürgermeister der Nachbargemeinde Frankenburg Johann Baumann ließen sich diesen Spaß nicht entgehen.Daher ist auch an weiteren Veranstaltungen dieser Art gedacht und die einzelnen Spielelemente können auch zwischendurch für Home-Veranstaltungen gemietet werden.