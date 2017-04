Wetterfeste Läufer in Fornach

26.04.2017, 11:46 Uhr

Wolfgang Achleitner und Anita Quehenberger gewinnen im Vöcklatal

FORNACH. In einen Graupelschauer fiel der Startschuss für den Hauptbewerb des 14. Vöcklataler Volkslaufes über 12,2 Kilometer. Trotz der widrigen Wetterumstände gab es auf der ersten Station von Willi’s Sportshop Runningtour 2017, präsentiert von der BezirksRundschau, ein tolles Starterfeld. Über den Sieg bei den Herren jubelte heuer Wolfgang Achleitner (Triathlon Mattigtal, Radteam Ober). Zweiter wurde Josef Dißlbacher (LCAV Jodl packacking) vor Wolfgang Eisl (Lippert Sports). In der Damenwertung hatte Lokalmatadorin Anita Quehenberger (LCAV Jodl packaging) die Nase vorn. Auf den zweiten Platz lief die Seewalchnerin Lisa Müller, Rang drei belegte Tina Gebesmair (LCAV Jodl packaging). Die Siege beim 1. Fornacher Genusslauf feierten Anna Holzleitner (Fornach) und Manuel Eitzinger (knoflach-eitzinger.at).Weiter geht’s auf der Tour mit dem Vöckla-Ufer-Lauf in Timelkam am 23. Juni (www.voecklauferlauf.at) und dem Steinbacher Dorflauf am 8. Juli (www.steinbacher-sportverein.at).