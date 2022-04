Beim Wenden seines Quads kam ein Pensionist von einem Waldweg ab und stürzte in die Tiefe.



BAD EISENKAPPEL. Heute fuhr ein 71- jähriger Mann aus Bad Eisenkappel mit seinem Quad auf einem privaten Forstweg in dessen familieneigenen Wald in der Gemeinde Bad Eisenkappel. Beim Versuch, mit seinem Fahrzeug rücklings umzudrehen geriet er über den Wegrand hinaus und stürzte im steilen Gelände ca. 30m in die Tiefe. Dabei überschlug sich das Quad mehrmals. Der Mann wurde vom Fahrzeug geschleudert. Er verständige seinen Sohn mit einem mitgeführten Mobiltelefon, worauf dieser mit seinem Traktor zur Unfallstelle fuhr und den Mann zum Hof der Familie brachte.

Von dort aus wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt gebracht.