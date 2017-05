EIN TREUER, ZUVERLÄSSIGER BEGLEITER UND HELFER

03.05.2017, 21:30 Uhr

Barbara Kaimbacher aus Mittlern und ihre schwarze Labradorhündin Luna sind ein Herz und eine Seele.

Seit ihrer Geburt leidet Barbara an einer schweren spastischen Tetraparese, sitzt im Rollstuhl, ist in ihrer Mobilität sehr stark eingeschränkt und ist voll und ganz auf Hilfe angewiesen. Diese Unterstützung in allen Bereichen des täglichen Lebens erhielt die 36-jährige bisher von ihren fürsorglichen Familienmitgliedern. Seit Dezember 2016 kam jedoch ein "neues Familienmitglied" als Unterstützung dazu.

Ihre Hündin „Luna“ wurde von der qualifizierten Assistenzhunde-Trainerin Hannah Joeres vom April bis Oktober 2016 ausgebildet. Zuerst im monatelangen Einzeltraining und dann 2 Monate gemeinsam mit Barbara, wurden die vom Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien genau vorgeschriebenen Ausbildungsrichtlinien erarbeitet, gelernt und immer wieder trainiert.

Barbara: „ Am anstrengendsten waren die gemeinsamen Trainingseinheiten in den Städten Klagenfurt und Völkermarkt. In den großen Einkaufzentren war von Luna und von mir die vollste Konzentration gefordert. Die vielen Menschen und das Liftfahren waren für meinen Vierbeiner und für mich Stress pur. Auch das Ein- und Aussteigen in das Auto mussten wir mit „Luna“ trainieren.

"BEI FUSS! SITZ! PLATZ!" Diese Befehle kennt jeder als Standartkommandos für guterzogene Vierbeiner. Die zweijährige „Luna“ hat aber einiges mehr drauf.

Am 12.12.2016 haben „Luna“ und Barbara Kaimbacher gemeinsam die staatliche Prüfung für Assistenzhunde vor Mag. med. vet. Karl Weissenbacher, Prüf- und Koordinierungsstellenleiter für Assistenz- und Therapiebegleithunde, abgelegt.

Wenn „Luna“ im Dienst ist und für Barbara „arbeitet“, trägt sie die offizielle Kenndecke, die sie als Assistenzhund ausweist.

Alle zeigten sich begeistert und freuten sich, dass ihre wohltätigen Institutionen zu diesem HAPPY END FÜR BARBARA UND LUNA beitragen konnten.

Luna begleitet Barbara auch auf ihren täglichen Spazierfahrten in und um Mittlern.Am 27.April 2017 konnte „LUNA“, Barbara und ihre Familie einigen ihrer großzügigen Gönnern persönlich DANKE sagen:haben sich an diesem Nachmittag persönlich davon überzeugt, was „Luna“ für Barbara und ihre Familie leistet.

DIE FAMILIE KAIMBACHER BEDANKT SICH BEI ALLEN AUF DAS HERZLICHSTE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG