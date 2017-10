Großeinsatz in der Volksschule Eberndorf

14.10.2017, 12:13 Uhr

Vier Feuerwehren, Rettung und Polizei standen letzten Freitag, im Rahmen einer geplanten Übung, im Notfalleinsatz.

Knifflige Situation

Eingespielte Routine

„Jedes Jahr gibt es an den Schulen verpflichtende Evakuierungsübungen. In der Volksschule Eberndorf ist diese Übung alle vier bis fünf Jahre etwas Besonderes.“ erklärt Schulleiter. Gemeinsam mit Brandschutzwartin, dem Schulwartund dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Eberndorf,, wurde für die diesjährige Übung ein ausgeklügeltes Szenario geprobt.Durch einen simulierten Brand in der Schulkantine musste schnellstmöglich evakuiert werden. Dies gelang in der Rekordzeit von unter zwei Minuten. Bei der routinemäßigen Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass vier Kinder aus zwei unterschiedlichen Klassen fehlten. Unter Einsatz von Atemschutzgeräten und einer Drehleiter konnten zwei im Speisesaal geborgen und die anderen beiden im Obergeschoß des Gebäudes gesichert werden.Auch Bürgermeistersowie Vizebürgermeister und Kindergartenreferentüberzeugten sich vor Ort von der gelungenen Übung. Gemeinsam mit den Wehren aus Eberndorf, Gablern, Edling und Kühnsdorf sowie dem Roten Kreuz wurden die Kinder optimal auf den Ernstfall vorbereitet und bekamen noch zusätzlich eine kurze Einschulung des Rettungsdienstes.