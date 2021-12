Für die meisten Mostviertler ist der Winter untrennbar mit Weihnachten verbunden. Der Vierundzwanzigste ohne Bescherung wirkt befremdlich - aber für viele Familien ist das ganz normal. Wie erleben Jehovas Zeugen diese Zeit? Familie Katzensteiner aus Ertl über ihre Pläne für die Winterfeiertage.



Wie verbringt eure Familie die Feiertage im Dezember?



Nadine Katzensteiner erzählt: „Im Sommer ist für uns am Hof viel zu tun und mit dem ersten Schnee fängt die ruhigere Zeit des Jahres an. Keiner unserer religiösen Feiertage fällt in den Dezember, darum gibt es in dieser Zeit keinen religiösen Bezug. Wir basteln mit den Kindern, backen gemeinsam Kekse, sind draußen im Schnee und verbringen Zeit mit der Familie.“

Sind eure Kinder traurig, weil sie zu Weihnachten keine Geschenke bekommen?



Daniel Katzensteiner dazu: „Uns als Eltern ist es wichtig, dass unsere Kinder verstehen, warum wir andere Traditionen haben als ihre Schulfreunde. Wir möchten, dass sich unsere Kinder geliebt und geschätzt fühlen, und das zeigen wir ihnen natürlich auch durch Geschenke. Die Gelegenheiten dafür sind übers Jahr verteilt, damit bleibt die Vorfreude erhalten und sie fühlen sich zu Weihnachten nicht übergangen.“

Warum sehen Jehovas Zeugen das mit Weihnachten so eng?



Beide Eltern bestätigen: „Es ist bekannt, dass die ersten Christen kein Weihnachten gefeiert haben. Viele der heutigen Weihnachtstraditionen stammen aus nicht-christlichen Religionen. Uns ist wichtig, dass wir religiöse Traditionen biblisch belegen können, darum achten wir immer auf den Ursprung.“

Auch wenn Jehovas Zeugen sich entschieden haben, kein Weihnachten zu feiern, respektieren sie das Recht anderer, ihre eigene Entscheidung zu treffen. Anderen etwas zu schenken und friedlich mit ihnen zu leben sind Vorsätze, welche die Glaubensgemeinde im Ybbstal das ganze Jahr begleiten.



Medienkontakt:

Sarah Hummelsberger, sarah.hum@gmx.at