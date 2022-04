Der Frühling entfacht bei vielen die Lust auf frisches Gemüse. Mit Ende April beginnt die Spargelsaison.



WELS-LAND. „Spargel weckt die Lebensgeister“, sagt Martina Sallaberger, Seminarbäuerin der Landwirtschaftskammer (LWK) und fügt hinzu: „Im Frühling freut man sich immer schon auf das erste frische Gemüse aus der Region.“ Egal, ob grün oder weiß, die Stangen haben es in sich: „Der Spargel macht Frühlingsputz in unserem Körper. Viele sagen auch, man riecht es, wenn man viel Spargel gegessen hat”, so Sallaberger, denn das Gemüse entwässere, rege die Nierentätigkeit an und habe gleichzeitig wenig Kalorien. Zusätzlich enthalte es viele Vitamine (K; E; A), aber auch Mineralstoffe wie Phosphor oder Kalium.



Spargel aus Wels-Land

Wer seinen Spargel gerne regional und direkt beim Bauern kaufen möchte, wird auch in Wels-Land fündig: Der Familienbetrieb Holzinger aus Thalheim bei Wels – bekannt vor allem für seine Erdbeeren – pflanzt seit Kurzem auch Spargel an. Für den Anbau ist der Sohn der Familie, Georg Martin Holzinger, verantwortlich. Nach seinem Abschluss an der Schule für Landwirtschaft (Hlbla) in St. Florian habe er beschlossen, im Familienbetrieb mitzuarbeiten: „Ich wollte selbst auch etwas ausprobieren und habe mir dann zu meinem 20. Geburtstag Spargelpflanzen gewünscht.“ So startete er 2018 seinen Versuch und die erste Grünspargel-Ernte habe bereits 2019 stattfinden können. Die Spargelsaison beginne laut Holzinger meist Ende April und dauere bis Mitte Juni.

Interessant zu wissen: Weißer Spargel wird unter der Erde geerntet, sobald er jedoch „an die Oberfläche kommt, wird er grün, da er dann mit Sonnenlicht in Kontakt kommt.“ Vor allem sei laut Holzinger der weiße Spargel früher erhältlich, da er durch die schützende Erde besser mit der Kälte zurechtkäme.

Da das Wetter dieses Frühjahr relativ kalt gewesen sei, verzögere sich somit auch die Ernte. Denn der Grünspargel brauche die Wärme: „Ein verregnetes Frühjahr oder das Auftreten von Spätfrösten können die Ernte, insbesondere beim ,ungeschützten‘ Grünspargel beträchtlich reduzieren“, so auch LWK-Präsidentin Michaela Langer-Weninger. 

Vor allem aber ist das Gemüse sehr pflegeintensiv: „Von Februar bis Dezember bin ich damit beschäftigt”, sagt Holzinger. Wurde der Spargel dann endlich geerntet, müsse er unbedingt kühl gelagert werden und „je frischer er ist, desto besser schmeckt er dann auch.“

Egal ob weiß oder grün, wer sich entscheidet, ein Spargelgericht zu kochen, solle diesen laut der Seminarbäuerin nicht zu lange kochen – so bleibe er schön knackig. Bei Grünspargel biete es sich auch an, diesen zu braten oder auch beim Grillen zum Einsatz kommen zu lassen.

Weißen Spargel schälen

Dünne grüne Stangen können auch problemlos roh geknabbert (Knabberspargel) und müssen beim Kochen nicht geschält werden, im Gegensatz zum weißen Spargel. Dieser müsse unbedingt gekocht werden. Hier rät Sallaberger dazu, Salz und einen Spritzer Zitronensaft oder Weißwein hinzuzugeben. Fertig sei er, wenn man die Stangen aus dem Wasser holt und diese sich schon leicht nach unten biegen. Als einfaches Rezept empfiehlt die Seminarbäuerin eine knusprige Spargelpizza.

Wichtige Infos

erdbeergarten-holzinger.at

Tel.: 07242/725 77

Mehr Informationen zum Thema Spargel auf esserwissen.at,

Kochkurse der Seminarbäuerinnen: ooe.lfi.at,

Rezept Ofenkartoffeln mit Spargel, auf meinbezirk.at/4581113