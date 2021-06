Mistelbach Die Lockerungsschritte machen es möglich und so durften die Schülerinnen des Ausbildungsschwerpunktes Öko Wirtschaft und Design der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach zusammen mit ihren Lehrerinnen Ing. Heidi Hagmayr und Ing. Gerda Koppler einen spannenden Exkursionstag verbringen!

Unter anderem wurde der Betrieb Elsenhans in Finkelham besichtigt, einer der letzten Milchviehbetriebe der Gegend, der sich auf Rinderhaltung und Direktvermarktung von Milchprodukten spezialisiert hat.

Anschließend stand der Bauernladen in Alkoven, ein wichtiger Nahversorger, auf dem Programm.

Hier erhielten die Schülerinnen eine Führung von Eferdings Bezirksbäuerin und Klaudia Ritzberger.

Nach dem Mittagessen ging es weiter nach Linz, wo 's Fachl, ein Geschäft, das auf einem einzigartigen Konzept basiert, besucht wurde! Im 's Fachl bekommen Jungunternehmer die Chance, Verkaufsraum in Form von kleinen Fächer zu mieten. So fallen die oft sehr hohen Investitionskosten und das damit verbundene Risiko weg und die Jungunternehmer bekommen die Chance, ihre Produkte zwar auf kleiner Fläche, dafür aber in bester Lage zu präsentieren.

Den Abschluss des Tages bildete ein Bummel durch die Linzer Innenstadt, bei dem die Schülerinnen besonderes Augenmerk auf Plakatwerbung, Schaufenstergestaltung und Warenpräsentation legten!