Das Team des ÖAMTC Wels verzeichnet im Vergleich zu 2020 ein deutliches Plus an Einsätzen.

WELS. Der ÖAMTC war im vergangenen Jahr quasi im ständigen Dauereinsatz: die Gelben Engel verzeichnete im Vergleich zu 2020 sowohl bei Pannenhilfen, als auch bei Kontakten an den Stützpunkten einen ordentlichen Zuwachs.

Helfer in der Not



Die Gelben Engel rückten durchschnittlich 29 Mal pro Tag aus. Dies ergibt im Vergleich zu 2020 ein Plus von 10 % Einsätzen. Sie leisteten dabei insgesamt 10.911 Mal gestrandeten Autofahrern Hilfe. Der ÖAMTC schleppte zudem 3.686 Fahrzeuge ab. „Etwa 35 Prozent aller Einsätze im vergangenen Jahr entfielen auf schwache, leere oder defekte Batterien. Ungefähr acht Prozent der Pannen ereigneten sich aufgrund von Schwierigkeiten mit den Reifen, etwa 7,5 Prozent durch Probleme mit dem Starter und der Lichtmaschine“, erklärt Stützpunktleiter Karl Pointl.

Hilfe an Ort und Stelle

Ein Plus verzeichnet der ÖAMTC auch bei den stationären Pannenhilfen. So bereinigten sie direkt am Stützpunkt 10.816 größere und kleinere Probleme. Die Gelben Engel des ÖAMTC Wels unterstützten im Jahr insgesamt 62,771 Mal. Dies entspricht einem Zuwachs von 13,65 %. Sie führten zudem 37.358 persönliche Beratungsgespräche und Überprüfungen durch. Der ÖAMTC Wels punktet auch beim Thema Qualität: am 30.März unterzog sich der Welser Stützpunkt einem Audit und erfüllte die Qualitätsmerkmale mit einem „sehr gut“.