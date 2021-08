Endlich hat es auch für Manuel Bosch geklappt: Der Felbermayr-Radprofi konnte das heutige Radbundesliga-Rennen in überzeugender Manier für sich entscheiden: Immer wieder war der Topfahrer in den Spitzengruppen zu finden und in der drittletzten von insgesamt 8 Runden zu je 21,5 Kilometer ergriff Bosch die Initiative und startete eine Soloflucht. Obwohl ihm sein Teamkollege Daniel Lehner und Jonas Rapp vom Hrinkow Advarics Cycleangteam immer näherkamen, schaffte es Manuel Bosch als Führender ins Ziel: Nach insgesamt 3:43:23 Stunden und mit einem sensationellen Schnitt von 46,2 km/h konnte der Tiroler in Neudörfl seinen Premierensieg für das Team Felbermayr Simplon Wels bejubeln. Zeitgleich erreichte Teamkollege Daniel Lehner das Ziel und machte damit den Welser Doppelsieg perfekt. Daniel Turek gewann den Sprint der Verfolger und landete auf Platz 4, Ziga Groselj als 7. und Riccardo Zoidl als 9. komplettierten das tolle Mannschaftsergebnis.

In der Gesamtwertung der Radbundesliga 2021 führt mit Moran Vermeulen weiterhin ein Fahrer des Team Felbermayr Simplon Wels, Manuel Bosch schob sich durch seinen heutigen Sieg auf Platz 2 in der Ligawertung vor. Auch in der Teamwertung führt jetzt der Felbermayr Express. Die Radbundesliga wird am 15. August mit einem Straßenrennen in Salzburg fortgesetzt. Alle Ergebnisse auf www.computerauswertung.at

Bildtexte:

Bild 1: Manuel Bosch siegt im Burgenland

Bild 2: Das Podest beim GP Burgenland

Bild 3: Moran Vermeulen verteidigt die Führung in der Gesamtwertung der Radbundesliga