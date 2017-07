Einbruch in Einfamilienhaus: Uhren und Schmuck entwendet

22.07.2017, 08:09 Uhr

In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter – am 21. Juli 2017 – in Schleißheim die Glasfüllung der Terrassentür eines Einfamilienhauses ein und gelangten so ins Innere des Gebäudes.

WELS (red). Im Gebäude wurden sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoss durchsucht und Uhren und Schmuck von bislang unbekanntem Wert gestohlen. Die Einbrecher verließen das Gebäude vermutlich wieder durch die eingeschlagene Terrassentür im Erdgeschoss.