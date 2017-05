Turn10 OÖ Landesmeisterschaft

08.05.2017, 10:35 Uhr

Mannschaft des SV FLIC-FLAC Wels gut vorbereitet.

Bei der diesjährigen OÖ Landesmeisterschaft ist der SV FLIC-FLAC gut aufgestellt. Mit einem großen Starterfeld von 22 Turnerinnen und Turnern geht der Verein am kommenden Samstag an den Start. Die OÖ Landesmeisterschaft findet dieses Jahr erstmals im Frühling statt.Für einige Mädels und Burschen aus der Kaderkids-Gruppe ist diese Landesmeisterschaft ein Debütwettkampf. Die Vorbereitungen und die Trainings der Mannschaft für diesen turnerischen Großevent in Kirchdorf/Krems laufen gut, die Trainer sind zufrieden.

Insgesamt sind über 340 Turnerinnen und Turner aus 25 OÖ Vereinen gemeldet. Dieser Wettkampf dient auch als Qualifikation für die im November stattfindende Bundesmeisterschaft in Rif/Hallein.Verletzungsbedingt ist Sophie Baurnberger nicht am Start. Sie wird noch für mehrere Wochen ausfallen.