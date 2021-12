Seit 12. Dezember fährt in Axams stündlich ein 20-sitziger Dorfbus zwischen Axams Kristen über die Hoadlstraße bis zum Freizeitzentrum.

Dieser Dorfbus verkehrt von Montag bis Sonntag und bindet bisher nicht so gut versorgte Ortsteile mit einer regelmäßigen Busverbindung besser ans Dorfzentrum an. Dazu wurde die bereits bestehende Linie 4168 adaptiert. Die Linie 4168 wird dann von Montag bis Freitag zwischen 07:57 Uhr bis 19:20 Uhr verkehren. An Wochenenden (Samstag und Sonntag) und Feiertagen verkehrt der Ortsbus von 07:57 Uhr in der Früh bis 18:57 Uhr am Abend.

Das ist der Haltestelenplan für den neuen Dorfbus.

Foto: VTT

Gute Perspektive

Realisiert wurde der Dorfbus auf Initiative von Vizebürgermeisterin Gabi Kapferer-Pittracher, die auch Vorsitzenden des Umwelt- und Verkehrsausschusses in Axams ist. „Diese Verbindung macht viele Autofahrten überflüssig. Mit dem Bus kommt man stündlich bequem zum Einkaufen, zum Arzt oder ins Freizeitzentrum und in umgekehrter Richtung zum Waldspielplatz in Omes oder zum Waldsalettl“, sieht sie eine gute Perspektive für die neue Öffiverbindung in Axams. Auch für die Schülerinnen und Schüler wird sich die Situation verbessern, viele bisher erforderliche Fahrten mit den Elterntaxis können weitgehend wegfallen.

Axams ist damit einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Verkehrsentwicklung gegangen. Dazu trägt auch das neue E-Carsharing bei. Ebenfalls seit 12. Dezember steht ein E-Auto von floMobil vor dem Gemeindeamt zur Verfügung.

