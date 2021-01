Vanessa Herzog beendet EM-Sprintvierkampf auf Rang sechs, Gabriel Odor belegt Platz zwölf im Allround der Männer.

Mit den Rängen sechs für Vanessa Herzog und zwölf für Gabriel Odor aus Grinzens endeten die Europameisterschaften der Eisschnellläufer im niederländischen Heerenveen. Nach den Absagen der Weltcups im November präsentierten sich die beiden rot-weiß-roten Vertreter beim ersten Aufeinandertreffen mit der internationalen Konkurrenz in diesem Jahr gut.

"Mit dem Debüt bin ich sehr zufrieden", resümierte Gabriel Odor. Der 20-jährige Grinzner nahm erstmals in seiner Karriere an der seit 1891 ausgetragenen Europameisterschaft im Allround-Vierkampf der Männer teil und beendete den Wettkampf auf Rang zwölf. Damit sorgte er bei den Männern für das beste rot-weiß-rote Ergebnis seit 2000, damals wurde Marnix ten Kortenaar im Wikingerschiff von Hamar Zehnter.

Gute Leistung

"Am Samstag bin ich über 500 Meter top in den Wettkampf gestartet . Auf der zweiten Distanz war ich ein wenig übermotiviert. Da wäre wohl mehr gegangen", so der Eisflitzer. Über die dritte Distanz über 1.500 Meter belegte er Platz sieben und verpasste in 1:47.46 nur um 12 Hundertstel seine persönliche Rekordzeit: "Vor allem auf die letzte Runde bin ich richtig stolz, die war fantastisch." Lediglich der spätere Sieger über 10.000 Meter, der Schwede Nils van der Poel und der neue Europameister im Mehrkampf, Patrick Roest aus den Niederlanden, waren dort schneller als der Österreicher, der die 10.000 Meter als Gesamtzwölfter nicht mehr in Angriff nehmen durfte, da dies im Allround nur den besten acht Athleten vorbehalten ist.

Am kommenden Wochenende geht es für Österreichs Eisschnellläufer weiter mit dem ersten von zwei Saisonweltcups, die ebenfalls vor leeren Rängen im Thialf von Heerenveen ausgetragen werden.

