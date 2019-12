Einen tollen Auftakt in die Junioren-Weltcupsaison der NaturbahnrodlerInnen gab es für Riccarda Ruetz von der Rennsportgemeinschaft Oberperfuss/Sellrain!

In Winterleitenfand das erste Weltcuprennen der JunorInnen auf der Naturbahn statt. Bei den Damen ging der Sieg an eine Tirolerin, die allerdings für Deutschland startet. Lisa Walch setzte sich um zwölf Hundertstelsekunden gegen die Italienerin Nadine Staffler durch. Hinter den beiden Dominatorinnen, die sich bereits in der Trainingsläufen duelliert hatten, lieferte Riccarda Ruetz eine kleine Sensation: Die erst 15-jährige Sellrainerin sicherte sich mit dem dritten Rang einen Platz am Stockerl und feierte damit einen gelungenen Auftakt!

