"Hochwasser – Katastrophenalarm in Sellrain"

30.04.2017, 00:00 Uhr

Gudrun Liener und Monika Bucher haben die Geschehnisse des Jahres 2015 in Buchform gefasst!

Interviews mit Betroffenen

"Die Welt geht unter"! "Du kommst fast um vor Angst"! "Wenn wir sterben müssen, soll es wenigstens schnell gehen"! "Um Gottes Willen – jetzt kommt der Bach!"Das ist eine lose Auswahl von Überschriften, die die Dramatik der Katastrophe im Jahr 2015 im Sellrain bereits sehr drastisch dokumentiert. Was damals geschehen ist, haben Monika Bucher und Gudrun Liener in einem Buch zusammengefasst.Die Geschehnisse werden im Buch mit dem Titel "Hochwasser – Katastrohenalarm in Sellrain" aber nicht als reine Dokumentation geschildert. Vielmehr haben sich zahlreiche Betroffene für Interviews zur Verfügung gestellt, die hier im Original wiedergegeben werden. "Die Menschen haben ihre ganz persönlichen Geschichten drastisch, spannend und ungeschminkt erzählt", so die beiden Herausgeberinnen. Zahlreiche Fotos sowohl vom Unwetter als auch von den beispiellosen Hilfsmaßnahmen in den folgenden Tagen untermalen das Geschehen eindringlich.Es gibt aber nicht nur Bilder der Verwüstung, sondern auch viele, die den Zusammenhalt und die neue Hoffnung widerspiegeln. Das letzte Foto im Buch zeigt blühende Blumen neben dem Bach samt der Bildunterschrift: "Die Natur schlägt nicht nur zurück. Sie weist uns auch darauf hin, dass es immer einen Neuanfang gibt!"

Alle sind geblieben

Die Herausgeberinnen

Diesem Neuanfang wird breiter Raum gewidmet, betont Gudrun Liener: "Am Anfang konnte man das Ausmaß der Verwüstung gar nicht glauben. Dazu kam die Angst, dass diese Ortschaft im wahrsten Sinn des Wortes dem Untergang geweiht ist. Dann wurde aber schnell klar, dass es hier weitergeht. Alle sind geblieben, haben zusammengehalten und Neues entstehen lassen!"Monika Bucher ist natürlich bestens bekannt. Die gebürtige Sellrainerin ist auch beruflich seit 1982 als Gemeindesekretärin eine Instanz im Gemeindegeschehen. Den Katastrophenalarm und das ganze Ausmaß erlebte sie hautnah mit – und auch danach waren viele Monate ihrer Arbeit durch die Katastrophe geprägt.Auch Gudrun Liener ist keine Unbekannte. Die gebürtige Tannheimerin gestaltete zwischen 1975 und 199 zahllose Beiträge als Radiomoderatorin und Redakteurin beim ORF Tirol. Zum Sellraintal hat sie ein besonderes Nahverhältnis: Mehr als 20 Jahre lang verbrachte sie dort ihre Wochenenden in einem alten Bauernhaus.Präsentation am 4. MaiDas druckfrische Werk wird am Donnerstag, dem 4. Mai, um 19 Uhr im Gasthof "Neuwirt" in Sellrain von den beiden Herausgeberinnen persönlich präsentiert. Das Buch kann dort auch zum Preis von 24,90 Euro gekauft werden und ist in weiterer Folge auch im Buchhandel erhältlich.