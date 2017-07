Rock-Pop-Party im Sportcafé Grinzens

Eine richtige Sommernacht verlangt nach einer heißen Fete! Das ist wie in jedem Sommer ein Fall für das Sportcafé in Grinzens, wo man es am Freitag, dem 28. Juli ab 20 Uhr wieder richtig krachen lässt! Coole Drinks gehören zum Programm – und für Musik sorgen die besten in Sachen Rock-Pop-Party! "Dreirad" – die Partyband wird wie gewohnt keinerlei Wünsche in Sachen Sound und Stimmung offenlassen! Alle Sommernachtsfans sind herzlich eingeladen!