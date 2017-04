Schauen – Staunen – Mitmachen : Der WWF-Flusserlebnistag am Inn

28.04.2017, 10:44 Uhr

Der WWF plant eine ganz besondere Familienveranstaltung, den WWF-Flusserlebnistag, am Samstag, 6. Mai.

REGION. Spielerisch unseren Inn ganz neu erleben! Mit Mikroskop, Becherlupe, Pinsel oder beim im Flussrätselzelt: Geboten werden verschiedene Mitmach-Stationen, von Basteln und Malen bis zum Mikroskopieren, vom Fluss-Rätselzelt bis zum selbstgebauten Flussmodell.So können große und kleine Flussfreunde gemeinsam mit Experten unseren Landesfluss und seine Tier- und Pflanzenwelt von ganz neuen Seiten kennen lernen.Am 6. Mai 2017, 10-16 Uhr, an der Innpromenade in Völs bei Cyta Süd. Die Teilnahme ist kostenlos, besonders eingeladen sind Kinder und Familien!Zusätzlich werden aktuelle Artenschutzprojekte am Inn und seinen Seitengewässern vorgestellt. Eine Ausstellung über den Fluss rundet die Veranstaltung ab. Unterstützt wird die Veranstaltung von Land Tirol und BMLFUW.