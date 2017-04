"Sempre Unita" beim Frühjahrskonzert in Birgitz

Die Musikkapelle Birgitz lädt zum Frühjahrskonzert und hat dafür das Motto "Sempre Unita" (Immer vereint) gewählt. Der musikalische Höhepunkt findet am Samstag, dem 29. April mit Beginn um 20.15 Uhr im Kultursaal Birgitz statt. Kapellmeister Thomas Rampl und seine MusikantInnen präsentieren dabei das folgende Programm:



"Call of Heroes" (Michael Geisler)

"Klingendes Land" (Ouvertüre, Sepp Tanzer)

"Duogespann" (Solo für zwei Flügelhörner; Solisten: Georg Schweighofer und Helmut Schweighofer)

"The second Waltz" (Dimitri Shostakovitch)

"Mit vollen Segeln" (Klaus Strobl)

"In aller Kürze" (Thomas Asanger)

"Instant Concert" (30 Melodien in drei Minuten; Harold I. Walters)

"You raise me up" (Solist: Huber Ganner)

"Brinpolka" (Karel Hulak)

"Sempre Unita" (Michael Geisler)