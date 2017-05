Nullnummer im Tiroler-Liga-Derby

13.05.2017, 22:02 Uhr

Viel Kampf, aber keine Tore in der Auseinandersetzung zwischen Kematen und Völs!

Der SV Völs präsentierte im Tiroler-Liga-Derby beim SV Bäcker Ruetz Kematen einen neuen Trainer: Roland Ortner hat das abstiegsbedrohte Team übernommen und zog von Beginn an viele Blicke auf sich. Unermüdlich unterwegs und mit der Taktiktafel am Spielfeldrand zeigte der Coach ebenso viel Einsatz wie seine Jungs am Spielfeld, die in der ersten Halbzeit gegen die favorisierten Kemater über weite Strecken den Ton angaben. Die Völser kamen auch öfter gefährlich in den Strafraum, die so dringend benötigte Effizienz im Abschluss blieb aber aus. Gleiches galt für die Blues, die den Problemen im Frühjahr auch im Derby nicht davonlaufen konnten.In der zweiten Hälfte übernahmen die Kemater zwar das Kommando – die Punkteteilung war daher letztlich durchaus gerecht. Die Blues bringt der eine Punkt zwar nicht weiter, die Völser konnten dagegen zumindest vorübergehend aus dem Tabellenkeller über jenen Strich klettern, der in der nächsten Saison die Landesliga bedeuten würde. Dennoch wird es knapp für den SV Völs, der in den verbleibenden Runden jeden Zähler dringend braucht.

Sensationelle Oberperfer

Knapper Sieg für Grinzens

Einen schwarzen Samstag

Ergebnisse:

Anpfiff:

Dem SV Oberperfuss gelang in der Landesliga West die Sensation der Runde. Die Oberperfer siegten gegen den SV Schönwies/Mils, der um den Meistertitel spielt, aber nicht aufsteigen will, mit 1:2. Es gab einen Last-Minute-Sieg: David Haller brachte die Gäste Mitte der zweiten Hälfte in Führung, die die Hausherrena ausgleichen konnten. In der 90. Minute war Philipp Andrä zur Stelle und fixierte den Auswärtssieg für Oberperfuss.(Einen Bericht der Partie Axams gegen Absam finden Sie HIER In Sautens holten sich die Heimischen gegen 1.-Klasse-Leader FC Raika Grinzens zwei rote Karten ab, erzielten auch ein Tor und gingen dennoch als Verlierer vom Platz! Das Eigentor reichte den Grinznern zum Auswärtssieg und damit zu einem weiteren wichtigen Schritt in Richtung Titel. Fix ist aber noch nix: Wilten liegt zwar sieben Punkte zurück, die drittplatzierten Söldener haben aber zwei Spiele weniger und könnten mit zwei Erfolgen bis auf fünf Punkte heranrücken. Dennoch: Der Aufstieg ist im Visier – wenn nicht heuer, wann dann?... gab es in der 2. Klasse Mitte: Der FC Koch Türen Natters Ib musste mit einer 1:2-Auswärtsniederlage in Hatting die Titel- und Aufstiegschancen wohl begraben. Die SPG Mieming liegt mit einem Spiel weniger um neun Punkte vorne. Noch schlimmer erging es dem SV Völs Ib, der sich dem abschlagenen Tabellenschlusslicht Scharnitz mit 2:5 geschlagen geben musste.0:0– Absam 0:1 (0:0)Schönwies –1:2 (0:0)Tore: Haller, AndräPrutz/Serfaus –x:x (x:x)Sonntag, 17.30 Uhr, Prutz– Steinach 0:2 (0:0)Reutte Ib –1:1 (1:0)Tor: WegscheiderSautens –0:1 (0:0)Tor: EigentorScharnitz –5:2 (2:1)Tore: AhmadiHatting –2:1 (0:0)Tor: Singer– Reichenau (3.)Fr., 19.5., 18.30 Uhr, VölsWattens Ib (11.) –Sa., 20.5., 16.30 Uhr, Wattens– Oberhofen (8.)Fr., 19.5., 18.30 Uhr, NattersSo., 21.5., 11 Uhr, Oberperfuss– Inzing (1.)Sa., 20.5., 17.30 Uhr, SellrainPaznaun (8.) –Sa., 20.5., 18 Uhr, See– Wilten (2.)Sa., 20.5., 17 Uhr, Grinzens– Silz/Mötz Ib (8.)Sa., 20.5., 18.30 Uhr, Völsist spielfrei