Top-Resultat beim Trailrun über 85 Kilometer!

01.05.2018, 20:56 Uhr

Martin Köchle aus Völs zeigte beim Extremlauf über die Langdistanz einmal mehr seine Klasse!

Das "Innsbruck Alpine Trailrun Festival" zählt für alle, die Laufen abseits befahrener Straßen präferieren, einer der Höhepunkte der Saison. Vor kurzem fand eine weitere Auflage dieser mittlerweile höchst beliebten Veranstaltung statt. Nach dem Startschuss inmitten der Innsbrucker Innenstadt führte die wunderschöne, einzigartige Trailrundstrecke mit verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten über Feld- und Wanderwege und lieferte den Teilnehmern faszinierende Panoramaausblicke auf die Alpenmetropole. Zur Auswahl standen wieder mehrere Distanzen – die "Königsdisziplin" K85 führte aber wieder über 85 km querfeldein über Stock und Stein.aus Völs (mittlerweile in Hatting wohnhaft) ist einer der Tiroler Speziaiisten auf der Langdistanz, die auch als "Heart of the Alps ultra" geführt wird. 85 Kilometer und ca. 2.800 Höhenmeter bewältigte er in 9:01,08 Std. und klassierte sich damit am hervorragenden 11. Platz. Mit dieser Platzierung war er (Jahrgang 1995, damit mit Abstand jüngster Teilnehmer im Spitzenfeld) hinter Roland Rieder aus Wörgl (8.) zweitbester Tiroler.