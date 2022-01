Der Schnee kommt wieder. Heute Donnerstag, 6. Jänner 2022, kann es in weiten Teilen Österreichs wieder schneien - auch in Wien.

WIEN. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kündigt für das kommende Wochende "kaltes und windiges Wetter für Österreich" an. In vielen Regionen des Landes wird es von Donnerstag bis Sonntag winterlich, Schnee inklusive.

In den frühen Morgenstunden gibt es am Feiertag noch einige Restwolken, tagsüber zeigt sich dann neben ein paar Wolken öfter die Sonne. Jedoch können auch kurze Schneeschauer nicht ganz ausgeschlossen werden. Der Wind weht lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen um zwei Grad, Tageshöchsttemperaturen um sechs Grad, am Abend dann allerdings nur noch um null Grad.



Die Temperaturen erreichen maximal vier Grad plus.

Foto: Agnes Preusser

hochgeladen von Patricia Hillinger

Freitag, 7. Jänner

Am Freitag zeigt sich häufig die Sonne, in der Früh kann sich bezirksweise noch flacher Nebel halten. Der Wind weht schwach aus südöstlicher Richtung. Nach rund minus fünf Grad frühmorgens steigt das Thermometer tagsüber auf etwa plus zwei Grad.



Samstag, 8. Jänner

In der Früh und am Vormittag ziehen ein paar stärkere Wolken durch. Mit ihnen kann es den einen oder anderen leichten Schnee- oder Schneeregenschauer geben. Später lockert es öfter auf und vor allem am Nachmittag scheint die Sonne zeitweise. Der Wind weht vor allem in den höheren Lagen am westlichen Stadtrand auflebend aus West. Die Frühtemperaturen liegen bei rund minus fünf Grad, die Tageshöchsttemperatur bei plus zwei Grad.

Sonntag, 9. Jänner

Die Wolken überwiegen am Sonntag und zeitweise kann es regnen oder schneien. Der Wind weht schwach bis mäßig erst aus Südost, am Nachmittag aus West. Die Temperatur steigt untertags von plus zwei auf plus vier Grad.



Das könnte dich auch interessieren:

Der Christbaum am Rathausplatz wurde gefällt