Heute, am 27. Jänner, ist der Internationale Gedenktag der Opfer des schrecklichen Holocausts. Die BezirksZeitung hat zusammengefasst, wie Wien an diesem Tag den Menschen gedenkt.

WIEN. Am Donnerstag, den 27. Jänner, wird am Internationalen Holocaust-Gedenktag den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Am 27. Jänner 1945 wurden die Überlebenden von der Roten Armee aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit.

Die überparteiliche Initiative "Jetzt Zeichen Setzen" ab 18 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung am Heldenplatz:

Relativierung der Shoa nicht hinnehmen

Während der NS-Zeit wurde viel Kunst von jüdischen Sammlern und Sammlerinnen gestohlen. Das Haus der Geschichte Österreichmöchte auf die bis dato zu wenig belastete Altlast hinweisen:



Haus der Geschichte sucht Raubkunst aus der NS-Zeit

Die Vienna Business School (VBS) Floridsdorf begeht den Holocaust-Gedenktag mit Hilfe von Zoom und Switch und schafft dabei Bezug auf aktuelle Ereignisse:

Zeitzeuge im Gespräch mit der Vienna Business School Floridsdorf

Ariel Muzicant, Ehrenpräsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien im Italienischen Kulturinstitut hielt eine Rede anlässlich der Konferenz mit dem Titel "Wien-Triest-Shanghai - eine Gedenkreise":

Eine Flucht von Wien über Triest nach Shanghai

Rapid Wien gedenkt zwei namentlich bekannten jüdischen Opfern aus den Reihen des Vereins im Ostarrichi-Park, wo am 9. November 2021 eine Shoah-Namensmauer-Gedenkstätte eröffnet wurde:

Rapid gedenkt Opfern des Nationalsozialismus