WIEN. Am Montag, den 24. Jänner beging ein 18-Jähriger Mann einen Amoklauf auf der Universität Heidelberg. Er erschoss eine 23-jährige Studentin und verletzte mehrere andere Studierende. Danach brachte er sich selbst um. Jetzt zeigen neue Erkenntnisse in der Ermittlung der Staatsanwaltschaft Heidelberg, dass der Amokläufer sich eine Woche vor der Tat in Wien aufhielt - um Waffen zu kaufen, wie vermutet wird.

Drei Waffen soll der Amokläufer in Wien eine Woche vor der Tat gekauft haben.

Denn zwei der Langwaffen, die am Tatort von der Polizei sichergestellt werden konnten, konnten nach Wien zurückverfolgt werden. Darüber hinaus fand die Polizei eine dritte Waffe in einem Hotelzimmer in Wien, in der sich der Täter bei seinem Österreichbesuch aufgehalten hatte.

Ermittlung läuft weiter

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlung sollen die beiden Tatwaffen bei einem Waffenhändler und die dritte bei einer unbekannten Privatperson gekauft haben. Laut der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Heidelberg sei noch nicht klar, ob sich diejenigen, die dem Amokläufer die Waffen verkauften, strafrechtlich zu verantworten hätten.

Dies würde derzeit geprüft werden. Eine klare Antwort ist bis jetzt aufgrund der unterschiedlichen Rechtslagen in Österreich und Deutschland nicht zu finden.

