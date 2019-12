Ein schönes Weihnachtsgeschenk bescherten Bgm. Klaus Schneeberger und Angelika Fürlinger der Mittelschule für Wirtschaft und Technik. Strassenseitig zur Fischauer Gasse, vor der Maximiliankaserne, wurden 3 Kugeleschen nach einer Idee von Angelika Fürlinger gepflanzt, die sich besonders für das Klima einsetzt. Die Bäume heissen Maximilian (Bgm.Schneeberger), Angelika und Karin, nach ihren Sponsoren, die die Bäume bezahlten. Die Bäume sind ein Beitrag zum Schulkprojekt: "Naturschutz im Klassenzimmer". Firma baumschule-loidl.at aus Kaindorf/Stmk. und Mag. Giesswein-Baumspezialist unterstützten ebenso das Projekt.

Anbei das Lehrreiche über Klima.

Über das Projekt:

Mehr als 3 Billionen Bäume aus über 60.000 Arten zählen zu den beeindruckendsten Lebewesen auf unseren Planeten. Sie sind sie der zentrale Baustein des Ökosystems. Unser globales Ökosystem wäre ohne die Leistungen der Bäume kaum vorstellbar.



SAUERSTOFFPRODUZENT BAUM

Bäume produzieren wie alle Pflanzen auf der Erde Sauerstoff. Schon ein kleiner Baum von nur rund 20 Metern Höhe produziert circa 10.000 Liter Sauerstoff am Tag. Das reicht für 5 bis 10 Menschen, die am Tag je 500 bis 2.000 Liter Sauerstoff benötigen. KOHLENSTOFFSPEICHER BAUM

Bäumen binden Kohlenstoffe und bremsen den Klimawandel. Grund ist die Photosynthese, die die Bäume betreiben, um überhaupt zu wachsen. Bei diesem Prozess nehmen Bäume das mit für den Klimawandel verantwortliche Kohlendioxid aus der Luft auf. Unter Lichteinfluss zerlegen sie das Gas in seine Bestandteile und verwandeln es in organische Materialen wie zum Beispiel Holz. Für einen Kubikmeter Holz verbraucht ein Baum dabei durchschnittlich eine Tonne CO². Nebenprodukt der Photosynthese ist übrigens der Sauerstoff aus Grund.



STAUBFILTER BAUM

Bäume gelten als die „Grüne Lunge“ der Städte. Das kommt davon, dass sie Stäube und Partikel aus der Luft filtern. Ein Baum filtert über seine Blätter oder Nadeln bis zu 100 Kilogramm Staub pro Jahr aus der Luft. Bei Regen fließt der gesammelte Staub am Stamm entlang in den Boden ab und ist dauerhaft aus der Luft entnommen.

LEBENSRAUM BAUM

Auf unsere Erde leben ungefähr 30 bis 60 Millionen Arten. Davon sind in Deutschland schätzungsweise 6.700 Tierarten auf Bäume und Wälder angewiesen. Bäume bieten Nistplätze, Nahrung, Lebensraum und Schutz für die unterschiedlichsten Tiere. Von kleinsten Insekten bis zu großen Raubtieren ist alles vertreten.

NAHRUNGSQUELLE BAUM

Bäume bieten eine reichhaltige Nahrungsquelle für Mensch und Tier. Blätter, Nadeln und Knospen bieten gerade im Frühling eine lebenswichtige Grundlage für Wildtiere. Die Blütenpracht bietet Nahrung für Bienen, Hummeln und andere Insekten. Doch auch später im Jahr sind Bäume attraktiv. Sie bieten eine Fülle an Früchten, Nüssen, Beeren und Samen, dank derer die Tiere wohlbehalten über den Winter kommen.

SCHATTENSPENDER BAUM

Bäume sind hervorragende Schattenspender. Ein einziger Baum verdunstet bis zu 500 Liter Wasser am Tag und leistet die Kühlleistung von 10 bis 15 Klimaanlagen. Das bedeutet, dass an heißen Sommertagen im Schatten der grünen Riesen die gefühlte Temperatur circa 10 bis 15 Grad niedriger liegt.