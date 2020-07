Efeu begrünt Bushaltestelle und Marienmarkt am Hauptplatz

Die Stadt Wiener Neustadt setzt einen weiteren Schritt zur Begrünung der Innenstadt. Insgesamt werden 10 Alu-Tröge mit Efeu bei der Bushaltestelle und rund um die Stände des Marienmarkts auf dem Hauptplatz aufgestellt. Die Tröge wurden von der Geschützten Werkstätte angefertigt.

WIENER NEUSTADT. Sechs Stück stehen hinter der Bushaltestelle, vier am Marienmarkt. Weitere drei Tröge werden in den nächsten Wochen noch folgen.

"Wir haben bereits in den letzten Jahren eine Vielzahl von Begrünungsmaßnahmen im Stadtzentrum gesetzt, wie zum Beispiel die größeren Bäume auf dem Hauptplatz oder bei der Neugestaltung der beiden Fußgängerzonen. Mit diesem zusätzlichen Schritt setzen wir diese Bestrebungen nahtlos fort und sorgen für ein angenehmes Ambiente direkt im Herzen der Stadt", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl.