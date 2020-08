WIENER NEUSTADT (Bericht der Landespolizei). Vorerst unbekannte Täter verübten Anfang Mai am Marienmarkt im Stadtgebiet von Wr. Neustadt insgesamt sechs Einbruchsdiebstähle in Marktstände.

Nach intensiven und akribischen Ermittlungen konnten Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Wr. Neustadt, Operativer Kriminaldienst (OKD), in Zusammenarbeit mit Bediensteten der Polizeiinspektionen Neunkirchen und Reichenau an der Rax und der Auswertung gesicherter Spuren vier Männer und eine Frau aus den Bezirken Neunkirchen, Tulln und Wr. Neustadt als Beschuldigte ausforschen.

Die Kriminalisten konnten den Beschuldigten vier weitere Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet von Wr. Neustadt zuordnen, wobei aus Zeitungskassen, einem Schulgebäude und einem Freibad vorwiegend Bargeld, elektronische Geräte sowie Lebensmittel gestohlen wurden. Die gesamte Schadenssumme dürfte sich auf etwa 8.000 Euro belaufen.

Drei Beschuldigte konnten über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt an ihren Wohnadressen festgenommen werden. Ein in Wr. Neustadt lebender deutscher Staatsbürger im Alter von 24 Jahren, ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen und ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Tulln wurden in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert. Sie sind geständig.

Eine 23-Jährige aus Wr. Neustadt und ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Tulln sind ebenfalls geständig und werden der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.