FELIXDORF. (Bericht und Fotos: FF Felixdorf) Für die Feuerwehr Felixdorf war die vergangene Woche von mehreren Unfällen geprägt, zu denen sie gerufen wurde. Am Mittwoch wurde sie nach Sollenau gerufen, zur Unterstützung der FF Sollenau. Am Donnerstag gab es einen Unfall auf der Hauptstraße und am Samstag bei der Ebner Kreuzung, dabei wurde eine Ortstafel gerammt und eine Bushaltestelle schwer beschädigt.

Verkehrsunfall auf der Wiener Straße in Sollenau

Am 26.05.2021 wurde die Feuerwehr Felixdorf, kurz nach 15:00, zur Unterstützung der ortszuständigen Feuerwehr Sollenau zu einem Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person alarmiert. Am Einsatzort angekommen konnte festgestellt werden, dass es sich um einen Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKWs handelte.

Glücklicherweise wurde niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die bereits anwesende Rettung betreute die Fahrzeuginsassen. Unsere Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Feuerwehr Sollenau und Rücksprache mit dem Einsatzleiter konnte unser Einsatz nach ca. einer Stunde beendet werden.

Einsatzkräfte:

FF Felixdorf, FF Sollenau, Rotes Kreuz Sollenau, Polizei Sollenau



Verkehrsunfall auf der Hauptstraße

Am 27.05.2021 wurde die Feuerwehr Felixdorf um 05:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Hauptstraße, Höhe Hausnummer 41, alarmiert. Aus unbekannter Ursache kam es zu einem Auffahrunfall bei dem ein Fahrzeug auf den Gehweg geschleudert wurde. Glücklicherweise waren um diese noch sehr frühe Uhrzeit noch keine Fußgänger unterwegs, denn sonst hätte dieser Unfall noch schlimmer enden können.

Das zweite beteiligte Fahrzeug kam im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Sedlmayergasse zum Stillstand. Bei unserem Eintreffen wurde eine Person bereits vom Roten Kreuz versorgt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallsstelle und stellte den Brandschutz her. Nachdem die Polizei die Unfallaufnahme abgeschlossen hatte und die Rettung die verletzte Person ins Krankenhaus abtransportiert hatte, begannen wir mit der Fahrzeugbergung. Ein PKW wurde gesichert am Straßenrand abgestellt, der zweite mittels Abschleppachse auf den Feuerwehrabstellplatz verbracht. Nach der Reinigung der Unfallstelle konnte der Einsatz nach knapp 1,5 Stunden beendet werden.

Einsatzkräfte:

FF Felixdorf, Roten Kreuz Sollenau-Felixdorf, Polizei Sollenau

Verkehrsunfall Schulstraße / Wiener Neustädter Straße

Am 29.05.2021 wurde die Feuerwehr Felixdorf, kurz nach 05:30 Uhr, zu einen Verkehrsunfall auf die so genannte „Ebner Kreuzung“ alarmiert. Am Einsatzort eingetroffen wurde der Einsatzleiter von der bereits vor Ort anwesenden Polizeistreife eingewiesen.

Ein PKW kam im Kreuzungsbereich Schulstraße/ Wiener Neustädter Straße aus unbekannter Ursache ins Schleudern, rammte eine Ortstafel und beschädigte darauf eine Bushaltestelle schwer.

Unsere Aufgabe war das Absichern der Unfallstelle, das teilweise Demontieren der Bushaltestelle, zusammenkehren der Glassplitter und das Absichern der zerstörten Haltestelle.

Der PKW wurde gesichert abgestellt und in weiterer Folge von einem privaten Abschleppunternehmen abgeholt. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Einsatzkräfte:

FF Felixdorf, Polizei Sollenau