Wöllersdorf Das Landschaftsbild ist die Einladung für Touristen, Besucher und Freunde zum verbleiben im eigenen Land.

In Wöllersdorf wurde eine neue graue Schallschutzmauer zwischen der Bahn- und KFZ-Verkehr errichtet. Die Bürger und Steuerzahler fragen sich welcher Schall von welchen Verkehrsmittel dem anderen Verkehrsmittel schützt? In über 15 Meter Entfernung hinter der grauen Wand neben den Bahngleisen stehen sehr große Bäume und Gebüsche - vielleicht werden die Laubbäume vom KFZ-Schall geschützt?

Am Erlaufsee direkt neben der Liegeweise ist die Straße mit extremen hohen Verkehrsaufkommen. Wird nun eine Schallschutzwand zwischen der Liegewiese und der Straße errichtet?

In Oberpiesting gibt es täglich sehr viele laute Hupkonzerte von Zugfahrern – bis zu acht mal pro Zug. Diese hunderte lautstarken Hupkonzerte pro Tage sind bis in die nächsten Ortschaften zu hören! Wird nun eine Schallschutzwand zwischen Bahnverkehr und den Bewohnern in Oberpiesting und Umgebung errichtet?

Am Inneren und Äußeren Gürtel in Wien gibt es erhöhtes KFZ-Aufkommen direkt vor den Häusern. Wird nun eine Schallschutzwand zwischen den Häuser und der Straße errichtet?

Am Gürtel in Wien wurde ein Schwimmbecken errichtet. Wird nun eine Schallschutzwand zwischen den acht Spuren und den Schwimmbecken errichtet?

Wie wird der Schnee im Winter neben der kilometerlangen grauen Wand geräumt – braucht die Gemeinde nun eine neue LKW-Schneefräse?

In manchen anderen Gemeinden wird tatsächlich für die Bürger und Bewohner ein schönes Ortsbild und ein Hauptplatz für die Möglichkeit vom geselligen Beisammensein geschaffen.

Für die Kosten von zwei Millionen Euro hätten die Verantwortlichen auch einen sehr großen Generationenspielplatz und Freizeiteinrichtungen für die Bewohner und Besucher in Wöllersdorf errichteten können. Eine Erholung und aufblühen der Wirtschaft – siehe St. Corona hätten das Ergebnis der Reduzierung der Rekordschulden – statt einer grauen häßlichen Wand nach monatelangen KFZ-Staus auf der Straßenverengungen gebracht.