WIENER NEUSTADT (Red.). Eine vorbildliche Aktion in Sachen Umweltschutz starteten fünf junge Anwohner der Peter Schuster-Gasse am Kleinen Lazarett in Wiener Neustadt. Zwei Mädchen und drei Buben zwischen 7 bis 12 Jahren taten sich dort zusammen, um in ihrer Siedlung den in Böschungsstreifen herumliegenden Müll einzusammeln.

Ausgestattet mit Go-Karts und Anhängern und begleitet von drei Vätern sammelten die Kinder in knapp zwei Stunden drei Säcke voll Plastikmüll sowie eine Schütte mit Glas und Dosenmüll ein. Auf die Frage, warum die Kinder das machten, sagt Melanie (10): "Der Wind bläst den Müll ins Feld, und dort kommt der Mähdrescher, und es landet alles in unserem Essen."

Auf die Aktion der engagierten Kids wurde auch Bürgermeister Klaus Schneeberger aufmerksam und lud die fleißigen Umweltschützer in sein Büro ins Alte Rathaus ein, um sich mittels Wiener Neustadt-Gutscheinen zu bedanken: "Für uns als Stadt Wiener Neustadt ist Umwelt- und Klimaschutz seit vielen Jahren ein ganz zentrales Thema, das wir nicht nur durch eine Vielzahl entsprechender Maßnahmen forcieren, sondern bei dem wir auch stark auf Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung setzen. Aktionen wie jene der Kinder am Kleinen Lazarett freuen mich daher ganz besonders, und ich bedanke mich von ganzem Herzen für dieses Engagement und diesen Weitblick in so jungen Jahren. Eine vorbildliche Aktion, die hoffentlich viele Nachahmer findet", so der Bürgermeister.

Eine Wiederholung der Aktion im Frühjahr hat sich die "Müllpatrouille" vom Kleinen Lazarett jedenfalls schon fest vorgenommen.