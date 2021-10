WEIKERSDORF. (Bericht und Fotos: FF Weikersdorf am Steinfeld)

Zu einem Kleinbrand im Föhrenwald wurde die Feuerwehr Weikersdorf gemeinsam mit der FF Wiener Neustadt gerufen. Aus bisher unbekannter Ursache brannte es an 2 verschiedenen Stellen. Ein Spaziergänger entdeckte in der Nähe der Südbahn den Brand und alarmierte sofort die Feuerwehr. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte schlimmeres verhindert werden. Nach gut einer Stunde konnten wir wieder von der Einsatzstelle wieder abrücken.

Nochmals zur Information. Aufgrund der geringen Niederschläge in den letzten Wochen herrscht noch immer akute Waldbrandgefahr. Bitte besondere Vorsicht walten lassen!