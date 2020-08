WIENER NEUSTADT. Dem Asylanten wurde vorgeworfen, dass er am 15. September des Vorjahres einen Sicherheitsmann eines Wiener Neustädter Lokales in der Fischauer Gasse ein Messer in den Hals gerammt und diesen dabei lebensgefährlich verletzt habe. Weiters soll der Angeklagte die Frau des Sicherheitsmannes niedergeschlagen haben. Mordversuch und versuchte Körperverletzung.

Prozess, Teil 1

Die Geschworenen entschieden am Dienstagabend: Es war ein Mordversuch. Das Urteil: 18 Jahre Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher plus Widerruf der bedingten Haftstrafe von drei Monaten aus einem Vorverfahren. Dem Opfer wurden 5.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.