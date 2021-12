WIENER NEUSTADT. Zur Tierrettung rückte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt am Samstagvormittag aus. Ein Wellensittich war seiner Besitzerin durch eine offene Balkontüre entwischt und auf einen Nachbarbalkon geflogen. Da der Nachbar nicht zu Hause war, rief die Besitzerin die Feuerwehr. Mit der Drehleiter konnte das Tier rasch eingefangen und der Vogelmama zurückgegeben werden.

Nachdem der Vogel in einem Nachbarbalkon gesichtet war, fuhren zwei Feuerwehrmänner mittels Drehleiter in den fünften Stock. Mit ein wenig Mühe konnten die beiden Einsatzkräfte den gelben Ausreißer wieder einfangen. Zurück am Boden wurde das Tier, dessen Name leider unbekannt blieb, unverletzt an die Dame zurückgegeben werden.