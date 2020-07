Spatenstich des ARBÖ-Prüfzentrums in Wr. Neustadt

WIENER NEUSTADFT. Gestern erfolgte der Spatenstich für den Neubau des ARBÖ-Prüfzentrums Wr. Neustadt. Das bisherige, seit 1995 bestehende Prüfzentrum, wird im Frühjahr 2021 durch ein neues ersetzt.

Der ARBÖ Niederösterreich betreibt insgesamt 21 Prüfzentren im Bundesland und wird rund 1,9 Millionen Euro in den Neubau und die Einrichtung investieren. Von einer Fläche von 3000 m² werden 700 m² verbaut. Insgesamt fünf Prüf,-und Arbeitsplätze bieten genug Raum für Überprüfungen und Reparaturen. Es wird zeitgemäß eine Elektro-Ladestation am neuen Standort errichtet, weiters ein Abstellplatz für verunfallte E-Fahrzeuge eingerichtet. Zehn ARBÖ-Techniker werden gemeinsam mit einer Kundenbetreuerin die Wünsche der über 6000 ARBÖ-Mitglieder in dieser rund um die Uhr Region erfüllen. Die Fertigstellung wird mit Ende Dezember definiert.