BEZIRK WIENER NEUSTADT. Mit einem im Bezirk St. Pölten gestohlenen VW Sharan kamen sechs junge Männer nicht weit, wenige Zeit später war auf der Hauptstraße in Muthmannsdorf Endstation. Nach einem Unfall musste die Feuerwehr Muthmannsdorf die Fahrbahn räumen, die gesuchten Männer befanden sich zunächst auf der Flucht, ehe sie von der Polizei gestellt werden konnten.

Die Gefassten sollen, so erste Einvernahmen, unter Drogeneinfluss gestanden sein. Auch ein Tankbetrug an der Puchberger Straße wird den jungen Männern zur Last gelegt.