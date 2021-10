WIENER NEUSTADT (OTS). Am Freitag, den 8. und Samstag, den 9. Oktober musterten 64 Berufs- und 23 Milizoffiziere, darunter 7 Frauen (6/1), an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt aus. Im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und dem Chef des Generalstabs, General Robert Brieger, fanden die Ausmusterungsfeierlichkeiten erstmals in modifizierter Form statt. Zu sehen war eine dynamische Vorführung zum „Berufsfeld Leutnant“ am Maria-Theresien-Platz. Dabei kamen verschiedene Waffensysteme zum Einsatz: vom Eurofighter-Überflug bis zur ABC-Abwehr. Den Gästen wurde damit ein Eindruck von den zukünftigen Aufgaben der jungen Offiziere vermittelt.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse konnte Bundespräsident Alexander Van der Bellen heuer nicht am „Tag der Leutnante“ teilnehmen. Sein Appell an die Damen und Herren Leutnante: „Sie werden in den unterschiedlichsten Funktionen Verantwortung übernehmen. Sie werden sowohl national als auch international dazu beitragen, dass Frieden und Sicherheit in unserer Heimat und in Europa erhalten bleibt. Sie bekennen sich zu den demokratischen Werten, und haben gelernt, als Offiziere stets den Menschen in den Mittelpunkt Ihres Denkens und Handelns zu stellen. Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit!“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Ich gratuliere Ihnen zu ihren Leistungen, die sie in den vergangenen drei Jahren an der Militärakademie vollbracht haben. Sie haben sich einen großartigen, aber auch einen verantwortungsvollen Beruf ausgewählt. Sie sollen alle ihre Kräfte für die Sicherheit der Republik Österreich einsetzen; die Voraussetzungen dazu wurden in diesen drei Jahren geschaffen. Ich wünsche ihnen dazu das Allerbeste.“

Die Angehörigen des Ausmusterungsjahrganges 2021 wählten als Jahrgangsnamen: Dragonerregiment „Herzog von Lothringen“ Nr.7. Die neuen Offiziere wurden in einer insgesamt vier Jahre dauernden Ausbildung zu Leutnanten ausgebildet. Für die Berufsoffiziere erfolgt mit dem Fachhochschul-Bachelorstudiengang „Militärische Führung“ auch eine Ausbildung auf Hochschulniveau. Auslandssemester und -praktika ermöglichen nicht nur eine Erweiterung des fachlichen Könnens, sondern fördern vor allem die interkulturelle Kompetenz. Eine Eigenschaft, die im Hinblick auf multinationale Einsätze im Ausland von hoher Bedeutung ist.