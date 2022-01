WIENER NEUSTADT. Peter Stief (50), Franchisenehmer der McDonald's-Restaurants in der Pottendorfer Straße, in der Wiener Straße und im Fischapark, ist - so wurde es jetzt bekannt gegeben - am 28. Dezember des Vorjahres nach schwerer Krankheit verstorben.

Der Unternehmer war nicht nur geschäftlich mit seinen Betrieben erfolgreich, er trug auch viel zum "öffentlichen" Leben in der Stadt bei.

In Zeiten des Lockdowns installierte er für die Zeit zu Hause ein vielfältiges E-Learning-Programm für seine Mitarbeiter. „Weiterbildung gibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Perspektive für die Zeit nach Corona und stärkt ihr Fachwissen und Engagement von zu Hause aus. Somit können wir als Team gestärkt aus der Krise hervorgehen und zuversichtlich in die Zukunft blicken“, so der Unternehmer vor einigen Monaten.

Weiters organisierte McDonald's Wiener Neustadt während Corona 2020 drei exklusive Privatkonzerte von "Alle Achtung", "Josh." und den "Nockis" in den Kasematten, die sehr gut angenommen wurden. Für Stief war das "gelebte Solidarität, die Österreich groß gemacht hat."

